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'Börek almaya gidiyorum' diyerek evinden ayrıldı, 90 kilometre uzaklıkta bulundu Kayseri'de 2 gündür kayıp olarak aranan zihinsel engelli şahsın eşiyle buluşması yürekleri burktu

İHA

'Börek almaya gidiyorum' diyerek evinden ayrıldı, 90 kilometre uzaklıkta bulundu Kayseri'de 2 gündür kayıp olarak aranan zihinsel engelli şahsın eşiyle buluşması yürekleri burktu

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 2 gün önce 'börek almaya gidiyorum' diyerek evinden ayrıldıktan sonra kaybolan yüzde 94 zihinsel ve bedensel engelli olan şahıs, ilçeden 90 kilometre uzaklıktaki kent merkezinde bulundu. 210 saatlik güvenlik kamera çalışmasının ardından yakalanan şahsın eşiyle buluştuğu anlar yürek burktu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenicami mahallesindeki ikametinden 2 gün önce 'börek almaya gidiyorum' diyerek ayrılan yüzde 94 zihinsel ve bedensel engelli Ebutalip Çalışkan'dan (38) haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine polis, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri arama çalışmasına başladı. İz takip köpeğinin de katıldığı çalışmalarda 210 saatlik kamera kaydı incelendi. İlçede bulunan metruk binalar, menfezler ve ıssız yerlerde arama yapılırken, yapılan çalışmalarda Çalışkan'ın Kayseri'de olduğu tespit edildi. Kocasinan bulvarı üzerinde metruk binalarda yapılan aramalarda Ebutalip Çalışkan ekiplerce sağ olarak bulundu.

Eşini gördü, gözyaşlarına boğuldu
Kendisini almak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne gelen eşi Ayşe'yi gören Ebutalip Çalışkan, gözyaşlarına boğuldu. Eşinin 4 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu bu hale geldiğini kaydeden Ayşe Çalışkan, "Çok şükür bulduk. Eşim bunu bilinçli olarak yapmıyor. Kendisi zihinsel engelli. Gözünün biri görmüyor. Buna şükür. 4 çocuğumun babası bulundu. Yardım eden herkese çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Bugünümüze şükür. Evden börek almak için çıktı. Annesinin oraya gittikten sonra bir daha gelmedi. Eşim bundan 4 yıl önce trafik kazası yaptı. Kazadan sonra 6 ay yoğun bakımda kaldı. 7 sefer beyninden ameliyat geçirdi. Bazen hafızası kayboluyor. Daha öncede kaybolmuştu" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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