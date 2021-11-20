Başkan Büyükkılıç: "Çocuklarımız geleceğimizdir"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Çocuklarımız, yavrularımız geleceğimizdir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz varislerimizdir. Çocuklarımıza çok daha iyi bir gelecek için çalışıyor, onları gözetiyoruz” dedi.

Dünyada her yıl 20 Kasım günü farkındalık oluşturmak için kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Başkan Büyükkılıç, “Anne karnına düşen her insanın yaşama hakkı vardır. Hele ki çocukların hakları daha önceliklidir ki onlar kendi hakkını savunacak olgunlukta, yaşta ve anlayışta değildirler. Onları sindirmemek, sevmek ve gözetmek gerekir. İnsanlığın gereği, devletlerin, sorumlu kurum ve kuruluşların görevi de budur” dedi. Mesajında, ‘Çocuklarımız ve yavrularımız geleceğimizdir’ diyen Büyükkılıç, şöyle devam etti;

“Çocuklarımız korumalı, haklarını gözetmeli ve daha iyi yaşam sunmaya gayret göstermeliyiz. Bu minvalde çocuğa, insana, canlıya, mahlûka bakmalı, onlara sahip çıkmalıyız. Türkiye’mizde nüfusun yaklaşık yüzde 30’u çocuktur. Genç nüfusumuz da bir o kadar çoktur. Yani genç, dinamik bir ülke olarak bu dinamiklerimize, çocuklarımıza sahip çıkıyoruz. Çocukları sadece gözetmek korumak değil, onları yetiştirmek de bizim görev ve sorumluluklarımız kapsamındadır.”

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK, Huzur Çınarı ve Bilim Merkezi gibi kurumlarla çocukların gelişimine katkı sağlayacak birçok eğitim ve hizmet sunduklarının altını çizerek, mesajında “Ayrıca ‘ağaç yaşken eğilir’ düşüncesiyle çocuklarımız için müzik okulu, kütüphane gibi projelere imza atıyoruz. Bunları hızla hayata geçirmeye gayret gösteriyoruz. Hizmetlerimizde çocuklarımızı kapsayacak şekilde planlamalar yapıyor, hizmetlerimize onları da dâhil ediyoruz. İnşallah bu gaye, gayret ve niyetlerle çocuklarımıza çok daha iyi bir gelecek hazırlayacağız, onları gözeteceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutluyor, çocuklarımızın daha iyi bir hayata sahip olmalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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