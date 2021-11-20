Kayseri'de 2 gündür kayıp zihinsel engelli, yolda yürürken bulundu



Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, 2 gün önce ortadan kaybolan zihinsel engelli Ebutalip Çalışkan (38), evine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta yürürken polis ekiplerince bulundu.

Pınarbaşı ilçesinde yaşayan, evli ve 4 çocuk babası Ebutalip Çalışkan, 4 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle yüzde 94 zihinsel engelli oldu. Bu süreçte sağlık durumu kötüleşen Çalışkan, birkaç kez evinden uzaklaşarak kayboldu. Son olarak 2 gün önce börek almak için evinden çıkan Çalışkan, bir daha dönmedi. Ailenin ihbarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, 210 saatlik kamera kaydı incelemesinin ardından Çalışkan'ı evine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'nda yolda yürürken buldu. Zihinsel engelli Çalışkan, polis merkezine getirilerek, durum ailesine bildirildi.

Polis merkezine çağrılmasıyla gelen Ayşe Çalışkan, eşi bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "2 gündür evimizden bir cenaze çıkmış gibiydi. Çok şükür bulduk. Eşim bunu bilinçli olarak yapmıyor. Kendisi zihinsel engelli. Gözünün biri görmüyor. Buna şükür. 4 çocuğumun babası bulundu. Bizlere yardım eden polis ekiplerden Allah razı olsun. Evden börek almaya çıkmıştı sonrasında bir daha gelmedi. Eşim trafik kazası geçirdi ondan sonra zihinsel engelli oldu. Bazen böyle hafızası kayboluyor. Bu kaybolması ilk değil" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-11-20 16:50:42



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