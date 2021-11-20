Bellona Kayseri Basketbol  - UMF Yapı İzmit Belediyespor: 64-68

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)-

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Abdullah İlik, Berk Kurtulmuş

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Zeynep Öykü (5), Meltem, Sevgi (8), Williams (11), Sventroaite (14), Gizem, Helin (5), Slocum (21)

UMF YAPI İZMİT BELEDİYESPOR: İdil (8), Gülse (8), Melisa (14), Sıla, Solopova (6), Fields (18), Mircheva (4), Higgins (10)

1'İNCİ PERİYOT: 14 12

DEVRE: 36 22

3'ÜNCÜ PERİYOT: 48 44

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 5'inci haftasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında konuk ettiği UMF Yapı İzmit Belediyespor'a 68-64'lük sonuçla mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi 21 sayı ile Kayseri Basketbollu sporcu Destiny Slocum oldu.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-11-20 18:21:01



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