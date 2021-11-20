Bellona Kayseri Basketbol  - UMF Yapı İzmit Belediyespor: 64-68

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)-
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Abdullah İlik, Berk Kurtulmuş
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Zeynep Öykü (5), Meltem, Sevgi (8), Williams (11), Sventroaite (14), Gizem, Helin (5), Slocum (21)
UMF YAPI İZMİT BELEDİYESPOR: İdil (8), Gülse (8), Melisa (14), Sıla, Solopova (6), Fields (18), Mircheva (4), Higgins (10)
1'İNCİ PERİYOT: 14 12
DEVRE: 36 22
3'ÜNCÜ PERİYOT: 48 44
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 5'inci haftasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında konuk ettiği UMF Yapı İzmit Belediyespor'a 68-64'lük sonuçla mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi 21 sayı ile Kayseri Basketbollu sporcu Destiny Slocum oldu.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-11-20 18:21:01
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