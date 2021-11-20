Kadınlar Basketbol Süper Ligi Bellona Kayseri Basketbol: 64 - İzmit Belediyespor: 68

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, ligin 5.haftasında evinde oynadığı maçta UMF Yapı İzmit Belediyespor’a 6468 mağlup oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, ligde üst üste 5.mağlubiyetini aldı. Sarı kırmızılılar evinde oynadığı maçta UMF Yapı İzmit Belediyespor’a 4 sayı farkla kaybetti.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Mehmet Şahin xx, Abdullah İlik xx, Berk Kurtulmuş xx

Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde xx (5), Meltem Topaloğlu x, Sevgi Tonguç xx (8), Brooque Williams xx (11), Egle Sventoraite xx (14), Gizem Tüzün x, Helin Boybeyi x (5), Destiny Slocum xxx (21),

İzmit Belediyespor: İdil Türk xx (8), Gülse Uğur xx (8), Melisa Korkmaz xx (14), Sıla Dikmenoğulları x, Marina Solopavo xx (6), Nirra Fields xxx (18), Viktotia Mircheva x (4), Kristina Jasmine Higgins xxx (10)

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