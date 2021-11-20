Kayseri derbisi Develi Belediyespor’un Develi Belediyespor üst üste beşinci galibiyetini aldı

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig ekiplerinden Develi Belediyespor Erkek Voleybol takımı, ligin 7.haftasında evinde Melikgazi Belediyespor’u set vermeden 30 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubunda Kayseri Derbisi'nde, Develi Belediyespor ile Melikgazi Belediyespor ligin 7. haftasında karşı karşıya geldiler. Develi Belediyespor, Melikgazi Belediyespor’u 30 mağlup ederek derbiyi kazanan taraf oldu.
Salon: Develi Spor Salonu
Hakemler: Cihan Demir xx, Ömer Acıcı xx
Develi Belediyespor: Gökhan Çatal xxx, Mert Tetik xxx, Hasan Balcıoğlu xxx, Tarık Hepsen xxx, Anıl Tokat xxx, Selim Sultan Arıman xxx, Fatin Ürün xxx, Bünyamin Aslan xxx, Aleksandr Kovalev xxx, Fernando Pires xxx, Yusuf Erdem xxx, Berkan Eryüz xxx, Oktay Tetik xxx, Çağatay Durmuş xxx
Melikgazi Belediyespor: Burak Kılıç x, Mustafa Sızlağ x, Mehmet Can Ağırbaş x, Burak Enes Aktürk x, Berke Tan x, Emincan Kocabaş x, Ömer Uygur x, Yusuf olgun x, Muhammed Balamir x, İsmajli Shkelqim x, Kurtuluş Can Gümüş x, Abdullah Belik x,
Setler
1.Set: 2513
2.Set: 2516
3.Set: 2521
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