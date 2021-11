Başkan Çolakbayrakdar: “Hizmetlerimizle okuyan bir nesil yetiştiriyoruz”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ‘Kocasinan Okuyor’ projesi kapsamında bir haftalık ara tatili için dağıttığı kitap setlerini okuyan öğrenciler, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini iletti. Başkan Çolakbayrakdar ise “Yaptığımız hizmetlerle okuyan bir nesil yetişmesine katkı sunuyoruz” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak öğretmenlerin daha güzel ortamlarda eğitim vermeleri, öğrencilerin ise daha iyi şartlarda eğitim almaları için birçok projeye imza attıklarını vurguladı. Kocasinan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen ‘Kocasinan Okuyor’ Projesinin gençler arasında faydalı bir yarışa dönüşerek, kitap okuma oranının yükselmesine katkı sağlayacağına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak gençlerimiz ve çocuklarımız için her zaman olduğu gibi her alanda eğitimin yanındayız ve destek olmaya devam edeceğiz. Önemli olan gençlerimizin ve çocuklarımızın yarınlara daha donanımlı hazırlanmasıdır” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “1.Dönem ara tatilin ardından devam eden 20212022 eğitim öğretim yılının tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diler; sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir dönem geçirilmesini temenni ediyorum” diye noktaladı.

Kitap setlerini okuyan öğrenciler ise “Hizmetleriyle her zaman yanımızda olan, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Öte yandan ‘Kocasinan Okuyor’ Projesi kapsamında laptop, tablet ve bisiklet gibi çeşitli ödüllerle ödüllendirileceği yarışmaya katılmak isteyen Kocasinanlı öğrencilerin, okul idarelerine başvurmalarının yeterli olacağı bildirildi.

