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‘Talas Acil Müdahale Ekibi’nden ara tatilde okullara detaylı temizlik

İHA

‘Talas Acil Müdahale Ekibi’nden ara tatilde okullara detaylı temizlik

Pandeminin başlangıcından bu yana eğitim kurumlarında düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiren Talas Belediyesi, ara tatilde de çalışmalarına hız kesmeden devam ederek okulları tatil sonrasına hazırladı.
Bu kapsamda Talas Belediyesi’ne ait temizlik ve sağlık işleri müdürlüklerince oluşturulan “Acil Müdahale Ekipleri” ilçe genelindeki okulların detaylı temizliğini gerçekleştirdi.
Toplam 7 araç ve 20 personelin yer aldığı temizlik çalışmalarında okulların dış temizliği gerçekleştirilirken okul içlerinde de detaylı temizlik yapıldı. Okul bahçelerinde bulunan kurumuş yapraklar ve otlar temizlenirken okul içlerinde de sıra, kapı kolları ve askılıklar gibi öğrencilerin sık temas ettiği noktalar özel dezenfektanlarla hijyenik hale getirildi. Ayrıca lavabolar ve tuvaletler de hijyenik hale getirilerek tatil sonrası eğitim öğretime hazırlandı.

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