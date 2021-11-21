Sobadan sızan gazdan zehirlenip öldü

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Özkan Yangel (65) hayatını kaybetti.

Olay, İncesu ilçesi Karaküyük Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Özkan Yangel'den haber alamayan komşuları, evine gitti. Kapıyı açan olayınca komşuları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Yangel'i hareketsiz buldu. Yapılan kontrollerde Özkan Yangel´in karbonmonoksit gazından zehirlenip yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yangel'in cansız bedeni, ilçe hastanesi morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri / İncesu KAYSERİ, (DHA)

2021-11-21 14:30:17



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