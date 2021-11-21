Talasgücü Belediyespor liderliğini sürdürdü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Bölge, 3. Grup’ta oynayan ve 4. hafta maçında kendi evinde Suvermez Kapadokya’yı konuk eden Talasgücü Belediyespor, rakibini 10 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.

Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanan ve Burak Doğru’nun yönettiği maçta ev sahibi takım Talasgücü Belediyespor, rakibini Muhammet Özdemir’in tek golü ile mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. Bu skor ile 4. hafta sonunda puanını 12’ye çıkartan Talasgücü Belediyespor, namağlup liderliğini korudu. Talasgücü Belediyespor ligin 5. haftasında yine kendi evinde Sivas temsilcisi Cumhuriyet Üniversitesi’ni konuk edecek.

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