Kayseri'de uyuşturucu operasyonuna 1 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda 70 gram metamfetamin ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesinde Z.B.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada bazanın içinde hassas kantar, kanepe altında ise 70 gram metamfetamin ele geçirildi. Z.B. uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)

2021-11-21 17:38:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.