Kayserispor ile Göztepe 15.kez karşılaşacak

Süper Lig'in 13.haftasında Yukatel Kayserispor ile Göztepe karşılaşacak. İki ekip 15.kez birbirine üstünlük kurmak için mücadele verecek.
Yukatel Kayserispor ile Göztepe, bugüne kadar Süper Lig'de 14 defa karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 4 kez, Göztepe 4 kez kazanırken 6 maç da berabere bitti. Kayseri'deki maçlarda Kayserispor, İzmir'deki maçlarda Göztepe'nin üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezon hem İzmir’de hem de Kayseri’de oynanan maçlar 11 tamamlanmıştı.
İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 13 maçta 28 gol atıldı. Kayserispor bu maçlarda 12 gol atarken Göztepe ise 16 gol attı. İki takım arasındaki en gollü maç 19791980 sezonunda oynandı. Kayseri'deki maçta 5 gol atılmış ve Kayserispor o maçı 32 kazanmıştı.
İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
1973/1974 KayserisporGöztepe 00
1973/1974 GöztepeKayserispor 10
1974/1975 GöztepeKayserispor 10
1974/1975 KayserisporGöztepe 11
1979/1980 GöztepeKayserispor 11
1979/1980 KayserisporGöztepe 32
2017/2018 KayserisporGöztepe 10
2017/2018 GöztepeKayserispor 11
2018/2019 GöztepeKayserispor 20
2018/2019 KayserisporGöztepe 21
2019/2020 GöztepeKayserispor 40
2019/2020 KayserisporGöztepe 10
2020/2021 GöztepeKayserispor 11
20202021 KayserisporGöztepe 11
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