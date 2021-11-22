Yasadışı avlanan 4 avcıya ceza

ABD'de bir araç kalabalığa daldı! Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yasadışı avlandıkları tespit edilen 4 kişiye para cezası kesildi.

Av koruma ekiplerinin farklı noktalarında yapmış olduğu hafta sonu koruma kontrol faaliyetlerinde, Pınarbaşı ilçesinde yasa dışı av yaptıkları tespit edilen 4 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yasak sahada av yapmaktan 2 bin 720 TL idari cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.