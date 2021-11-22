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Bölgesel Amatör Lig 4. hafta Talasgücü Belediyespor: 1 - Suvermez Kapadokyaspor: 0

İHA

Bölgesel Amatör Lig 4. hafta Talasgücü Belediyespor: 1 - Suvermez Kapadokyaspor: 0

Bölgesel Amatör Lig 4.hafta maçında Talasgücü Belediyespor sahasında Suvermez Kapadokyaspor'u tek golle mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
Hakemler: Burak Doğru xx, Kerim Kaan Matyar xx, Cihan Ahmet Göre xx
Talasgücü Belediyespor: Ahmet Özden xxx, Doğukan Çevik xxx, Osman Buğra xxx, Ramazan Taş xxx (Berkay Yılmaz dk. 90 ?), Canberk Soykuvvet xxx (Uğurcan Gülay dk. 90 ?), Muhammet Özdemir xxx (Gökalp Kahya dk. 86 ?), Muzaffer İlhan xx (Mustafa İlkay Kartal dk. 60 xx), Ahmet Aydın xxx, Tayfun Yanar xxx, Yusuf Kılıç xxx, Muhammed Sak x (Emrah Turan dk. 46 x)
Suvermez Kapadokyaspor: Eyüp Bekar xx, Batuhan Necioğlu xx (Musacan Sami dk. 78 x), Ahmet Turan xx, Samet Efe Balçık xx, Umut Şafak xx, Hasan Kaya xx, İsmail Salman xx (Cem Coşkun dk. 78 x), Ömer Can Ahenk x (Mustafa Kaya dk. 46 x), Volkan Zemen x (Serkan Yıldız dk. 13 xx), Ahmet Şahin xx, Hakan Akyol xx
Gol: Muhammet Özdemir (Dk.36) (Talasgücü Belediyespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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