Kayseri Süper Amatör Küme Esentepespor: 3 - Reşadiye Gençlikspor: 0

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Kayseri Süper Amatör küme maçında Esentepespor ile Reşadiye Gençlik karşılaştı. Vali Muammer Güler stadında oynanan maçı Esentepespor 30 kazandı.

Stat: Vali Muammer Güler

Kemal Hattatioğlu xx, Ceyhun Zorman xx, Oğuzhan Bahçıvan xx

Esentepespor: Numan Öztürk xxx, Adem Yönel xxx, Erdem Demir xxx Canberk Yalçın xx (Yusuf Öztürk dk. 80 x), Fatih Atik xxx, Tahsin Erarslan xx (Erkam Boyraz dk. 55 xxx), Bayram Çiçek xxx, Muhammed Enes Öztürk xxx, Metehan Dinçer xxx (Ahmet Köksal dk. 75 xx), Muhammed Gazi xxx, Hüseyin Can xxx

Erciyes Reşadiye Gençlik: Emincan Doğan x, Alican Kaman x, Birkan Çelik x, Emre Ağırbaş x (Paşacan Demirkaya dk. 63 x), Faruk Sarıkaya x (Faruk Göçer dk. 63 x), Ahmet Pınar x, Yusuf Sönmez x, Onur Dökmeci x, Can Varol x, Halil Polat x, Murat Tahmaz x (Ahmet Fidan dk. 70 x)

Goller: Erkam Boyraz (Dk.58), Fatih Atik (Dk.65 ve 77) (Esentepespor)

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