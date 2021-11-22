Bulgar avcılar Pınarbaşı’nda 70 domuz avladı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine gelen 20 Bulgar avcı, 4 gün boyunca avlandı.

Pınarbaşı Avcılar Derneği ile Pınarbaşı Ziraat Odası tarafından yapılan bir organize ile ilçeye Bulgaristan’dan 20 avcı geldi. İlçede ilk kez yapılan organizasyonda 40 kişi görev aldı. İlçede 4 gün boyunca devam eden avlanma sonrasında Bulgar avcılar 70 domuz avladı. Pınarbaşı Avcılar Derneği Başkanı Kadir Mağara, ilçede ilk defa düzenlenen organizasyona katılımın yüksek olmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Pınarbaşı Ziraat Odası Başkanı Mesut Mucuk ise, ilçede ilk defa düzenlenen organizasyonun ilçeye hareketlilik getirdiğini belirterek, ileriki günlerde yeniden bir organizasyonun düzenleneceğini ifade etti.

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