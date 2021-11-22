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Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan yeşil kalkınma hedefinin lokomotifi olacak"

İHA

Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan yeşil kalkınma hedefinin lokomotifi olacak"

Kocasinan Belediyesi, daha yeşil Kocasinan çalışmaları kapsamında yaptığı yatırımlarla yeşil alan rekorunu yeniledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Yeşil Kalkınma Devrimi’ni görev addettiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 6 yılda 520 bin ağaç diktiklerini ve Kocasinan’ı toplam 5 Milyon 886 bin metrekare yeşil alana ulaştırdıklarını belirterek, 2023 yılında hedeflenen 7 Milyar fidanın toprakla buluşmasına büyük destek olacaklarını söyledi.
Başkan Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan için yapılan çalışmalarla 6 yılda 520 bin ağaç diktiklerini belirterek, her yıl olduğu gibi 2021 yılında da belirlenen 100 bin ağacı toprakla buluşturma hedefine yılsonuna kadar ulaşacaklarını vurguladı. İlçenin yeşil dokusunun zenginleştirildiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın parklarıyla birlikte yeşillendiğini ve daha da güzelleştiğine dikkat çekti. Kocasinan’da daha fazla park ve yeşil alan oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını dünya standartlarının üzerine çıkardıklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar; “En fazla önem verdiğimiz konuların başında yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmaları gelmektedir. Ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında her yıl 100 bin adet ağacı toprakla buluşturuyoruz. Ayrıca fidanlığımız ve seramızın alt yapısını güçlendirip, daha fazla yeşil alan için çalışıyoruz. Bilindiği üzere Dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 metrekare iken, yaptığımız hizmetlerle Kocasinan’da kişi başına düşen alan miktarı 15 metrekareye ulaşmıştır. Böylece Kocasinan, toplam yeşil alan 5 Milyon 886 bin metrekare ile Dünya standartlarının yüzde 60’in üzerinde yer almaktadır” ifadelerini kullandı. Kayseri’de farklı bitkilerin yetiştirilmesi noktasında ayrı bir gayretlerinin olduğuna dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerine şöyle devam etti;
"İlçemize 2015 yılında 40 bin metrekare, 2016 yılında 88 bin metrekare, 2017 yılında 250 bin metrekare, 2018 yılında 425 bin metrekare, 2019 yılında ise 200 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. 6 yılda toplam 2 milyon 68 bin metrekare yeşil alanı Kocasinan’ımızın hizmetine sunduk. 2015 yılında 40 bin ağaç, 2016 yılında 70 bin ağaç, 2017 yılında 100 bin ağaç, 2018 yılında 125 bin ağaç, 2019 yılında 100 bin ağaç, 2020 yılında 110 farklı noktada 100 fidan ve ağacı toprakla buluşturduk. Yani 6 yılda 520 bin ağaç diktik. Her yıl olduğu gibi 2021 yılında da belirlenen 100 bin ağacı toprakla buluşturma hedefine yılsonuna kadar ulaşacağız. Yaptığımız yatırımlar hem bugünümüze hem de geleceğimize yöneliktir."
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı daha da güzelleştirmek adına benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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