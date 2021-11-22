Av. Nihal Başpınar Akıncı: “Her çocuk, vazgeçilmez haklara sahiptir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Av. Nihal Başpınar Akıncı: “Her çocuk, vazgeçilmez haklara sahiptir”

İHA

Av. Nihal Başpınar Akıncı: “Her çocuk, vazgeçilmez haklara sahiptir”

Kayseri Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Nihal Başpınar 20 Kasım Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlediği basın açıklamasında, “Her çocuk, vazgeçilmez haklara sahiptir” dedi.
Akıncı'nın, Kayseri Barosunda bulunan toplantı salonunda düzenlediği basın açıklamasına Kayseri Baro Başkanı Ali Köse’nin yanı sıra komisyon üyeleri ve avukatlar katıldı. Her çocuğun, doğuştan sahip olduğu haklar olduğunu söyleyen Kayseri Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Nihal Başpınar Akıncı, “Çocuk hakları hem kanunen hem de ahlaki olarak dünya üzerindeki bütün çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel bir kavramdır. Bu konuda resmileşen ilk metin 1924 yılında Milletler Cemiyeti tarafından kabul edilen ‘Cenevre Çocuk Hakları’ bildirisidir. Bu bildirge, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi olarak güncellenmiş ve 20 Kasım 1989 tarihinde daha geniş olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile değiştirilmiştir. Çocuk Hakları Sözleşmesinin 1. maddesinde de olduğu gibi her çocuk vazgeçilmez haklara sahiptir” dedi.
Nihal Başpınar Akıncı, “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları gününü tüm anlamıyla tam anlamıyla kutlanabilir bir gün haline getirebilmek için ve sözleşmeye yön veren temel değerlerin; ayrım gözetilmemesi, çocuğun üstün yararının öncelenmesi, yaşama ve gelişme ile katılım haklarının tanınması farkındalığını oluşturmak için çalışacağımızın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir’ sözünü ilke edineceğimizin vaadini vererek, dünya çocuklarının 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları gününü Kayseri Barosu ve Çocuk Hakları Komisyonu adına kutluyoruz” ifadelerini kullandı.
Basın açıklamasında konuşan Kayseri Baro Başkanı Av. Ali Köse de, “Komisyonumuza böyle bir basın toplantısı düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Çocuk hakları ve çocuğa karşı yapılan şiddete ilişkin zeminin ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Biz bu dünyayı atalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan ödünç aldık anlayışını kabul ederek, çocuklara karşı şiddetle ilgili bütün zemini ortadan kaldırmak için bütün kurumların el birliği ile ellerinden gelen ne varsa yapmaları gerektiğine inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayserispor - Göztepe maçının VAR'ı Sarper Barış Saka
YEREL HABERLER Kayserispor - Göztepe maçının VAR'ı Sarper Barış Saka
Temizlediği makineye kollarını kaptıran üniversiteli Sevim, biyonik protez istiyor
YEREL HABERLER Temizlediği makineye kollarını kaptıran üniversiteli ...
Tandır cinayeti sanıklarına ceza yağdı
YEREL HABERLER Tandır cinayeti sanıklarına ceza yağdı
Spor A.Ş.’nin Çocukları Madalyaya Kulaç Attı
YEREL HABERLER Spor A.Ş.’nin Çocukları Madalyaya Kulaç Attı
Kayseri'de Metin Şentürk konser verecek
YEREL HABERLER Kayseri'de Metin Şentürk konser verecek
Talha Bora Öge ile 'Şiirlerle söyleşisi'
YEREL HABERLER Talha Bora Öge ile 'Şiirlerle söyleşisi'
Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan yeşil kalkınma hedefinin lokomotifi olacak"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan yeşil kalkınma ...
Başkan Büyükkılıç: "Her ilçenin ayrı bir özelliği var"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: "Her ilçenin ayrı bir özelliği ...
Bulgar avcılar Pınarbaşı’nda 70 domuz avladı
YEREL HABERLER Bulgar avcılar Pınarbaşı’nda 70 domuz avladı
Ali Dağı'nda 20 bin ağaç daha toprakla buluştu
YEREL HABERLER Ali Dağı'nda 20 bin ağaç daha toprakla buluştu
Kayseri Süper Amatör Küme Esentepespor: 3 - Reşadiye Gençlikspor: 0
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme Esentepespor: 3 - Reşadiye ...
Kayseri Süper Amatör Küme 12 gollü maçı Esen Makinaspor kazandı
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme 12 gollü maçı Esen ...
Büyükşehirin ulu çınarlarından çocuklara moral desteği
YEREL HABERLER Büyükşehirin ulu çınarlarından çocuklara moral ...
Şenel: "Önümüzdeki 2 eğitim döneminde diş hekimliği fakültelerine öğrenci alınmamalıdır" Kayseri'de Diş Hekimleri Haftası kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Şenel: "Önümüzdeki 2 eğitim döneminde diş hekimliği ...
Amcası tarafından annesi ve babası öldürülen Yusuf Turhan: "Nejla'nın kesinlikle cinayetten haberi var, tasarlayan Nejla'ydı"
YEREL HABERLER Amcası tarafından annesi ve babası öldürülen Yusuf ...
Tacettin Veli Mahallesi’nde otopark sorunu kalmayacak
YEREL HABERLER Tacettin Veli Mahallesi’nde otopark sorunu kalmayacak
Tandır cinayeti davasında sanıklara ceza yağdı Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen Yusuf Turhan: "İkisini de öldürmek istemedim, beraatımı istiyorum"
YEREL HABERLER Tandır cinayeti davasında sanıklara ceza ...
Bölgesel Amatör Lig 4. hafta Talasgücü Belediyespor: 1 - Suvermez Kapadokyaspor: 0
YEREL HABERLER Bölgesel Amatör Lig 4. hafta Talasgücü Belediyespor: ...
Yasadışı avlanan 4 avcıya ceza
YEREL HABERLER Yasadışı avlanan 4 avcıya ceza
"Gebelik döneminde yapılan tarama testleri risk oranı hakkında bilgi veriyor"
YEREL HABERLER "Gebelik döneminde yapılan tarama testleri risk oranı ...
Kayseri Süper Amatör Küme 4. Hafta Kocasinan Şimşekspor: 0 - Kayserigücü: 2
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme 4. Hafta Kocasinan ...
Kayseri Lisesi Mezunları: "Kurtuluş mücadelesinde öğrencileriyle üzerine düşen vazifeyi yaptı"
YEREL HABERLER Kayseri Lisesi Mezunları: "Kurtuluş mücadelesinde ...
Kayseri Süper Amatör Küme Kocasinan Ülküspor: 2 - Sanayi Esnafspor: 3
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme Kocasinan Ülküspor: 2 - ...
Kayseri Süper Amatör Küme Kayseri Gençlerbirliği: 1 - Tomarza Belediyespor: 2
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme Kayseri Gençlerbirliği: 1 - ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.