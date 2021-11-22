Cihannüma Derneği Genel Başkanı Yorulmaz Kayseri'de

Cihannüma Derneği Genel Başkanı Av. Rıza Yorulmaz, teşkilat çalışmaları kapsamında Kayseri’ye geldi.

Cihannüma Derneği Kayseri İl Yönetimi, 8. Bölge Sorumlusu Metin Doğan ve Genel Merkez Teşkilat Komisyon üyeleri ile Talas Gençlik Merkezinde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Genel Başkan Rıza Yorulmaz; cihannüma mefkuresinin; kendi medeniyet birikiminden beslenerek her çağda adil bir dünya kurabilmek, sinesinden bu hedefi taşıyabilecek ve yaşatabilecek önder insanlar çıkarabilmek olduğunu dile getirdi. Yorulmaz, Cihannüma Derneğinin, tüm teşkilatları ile birlikte, ülkenin değerleri konusundaki birikiminin gelecek nesillere aktarılmasına hizmet etmek için üstün bir gayret gösterdiğini sözlerine ekledi. Kayseri İl Teşkilatının faaliyetlerini de değerlendiren Yorulmaz, sesin değil sözün yükseltilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yönetim kurulu üyeleri tarafından faaliyet raporu sunulmasının ardından söz alan Cihannüma Kayseri İl Başkanı Av. Fevzi Konaç, Genel Başkan Rıza Yorulmaz’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Konaç, Cihannüma Derneğinin geçmişten geleceğe uzanan bir medeniyet köprüsü konumunda olduğunu ve Cihannüma’nın bu misyonuna hizmet eden kadroların, yılmadan çalıştığını söyledi.

Toplantıya, yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, Danışma Kurulu Başkanı Serdar Öztürk, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Kahraman, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve üst kurul üyeleri katıldı. Programın sonunda, teşkilat mensupları ile çektirilen hatıra fotoğrafının ardından, Genel Başkan Rıza Yorulmaz kentten ayrıldı.

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