U19 Süper Lig: Yukatel Kayserispor: 0- Göztepe: 4

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U19 Süper Ligi 4. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında konuk ettiği Göztepe’ye 40 mağlup oldu.



Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Mehmet Altıparmak xx, Bekir Kahraman xx, Kadir Çelikbaş xx

Yukatel Kayserispor U19: Umut Eren Tunç x, Yusuf Tuna Erakay x, (Ahmet Kağan Malatyalı x dk 60), Muhammet Eren Arıkan x, Enes Koçoğlu x, Talha Karataş x, Halil Can Durmuş x, (Berat Eskin x dk 46),Hayrullah Erkip x, (Berkan Aslan x dk 71), Kürşat Babamoğlu x, (Alperen Elmas x dk 80), Bilal Soylu x, (Yunus Emre Kılınç x dk 71),Emincan Uysal x, Ethem Balcı x

Göztepe A.Ş U19: Egeberk Gabel xxx, Fırat Arslan xxx, Recep Güleç xxx, Mete Şentürk xxx, Yiğithan Turhan xxx, Hasan Baran Uçkan xxx, Berkay Akgül xxx, ( Doğu Demirok xx dk 84), Altay Özkan xxx, (Kaan Özder xx dk 66), Abou Bakry Diop xxx, (Kadir Yıldırım x dk 90), Fikret Selçuk xxx, (Yağmurcan Taş x dk 84), Efecan Saçıkara xxx, ( Tibet Öniz xx dk 65)

Goller: Fırat Arslan dk 41, Berkay Akgül dk 44, Doğu Demirkol dk 84, Yağmurcan Taş dk 87 (Göztepe A.Ş U19)

Sarı Kartlar: Umut Eren Tunç, Muhammet Eren Arıkan, Emincan Uysal (Yukatel Kayserispor U19), Efecan Saçıkara, Berkay Akgül, Mete Şentürk (Göztepe A.Ş U19)

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