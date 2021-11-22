U19 Süper Lig 4. Hafta Yukatel Kayserispor: 0- Göztepe A.Ş: 4

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U19 Süper Ligi 4. Haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Göztepe’yi konuk etti. Atatürk Spor Kompleksi Yan açık Sahada oynanan karşılaşmada kazanan 40’lık sonuçla konuk ekip Göztepe oldu.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Mehmet Altıparmak xx, Bekir Kahraman xx, Kadir Çelikbaş xx

Yukatel Kayserispor U19: Umut Eren Tunç x, Yusuf Tuna Erakay x, (Ahmet Kağan Malatyalı dk 60 x), Muhammet Eren Arıkan x, Enes Koçoğlu x, Talha Karataş x, Halil Can Durmuş x, (Berat Eskin dk 46 x),Hayrullah Erkip x, (Berkan Aslan dk 71 x), Kürşat Babamoğlu x, (Alperen Elmas dk 80 x), Bilal Soylu x, (Yunus Emre Kılınç dk 71 x),Emincan Uysal x, Ethem Balcı x

Göztepe A.Ş U19: Egeberk Gabel xxx, Fırat Arslan xxx, Recep Güleç xxx, Mete Şentürk xxx, Yiğithan Turhan xxx, Hasan Baran Uçkan xxx, Berkay Akgül xxx, ( Doğu Demirok dk 84 xx), Altay Özkan xxx, (Kaan Özder dk 66 xx), Abou Bakry Diop xxx, (Kadir Yıldırım dk 90 ?), Fikret Selçuk xxx, (Yağmurcan Taş dk 84 ?), Efecan Saçıkara xxx, (Tibet Öniz dk 65 xx)

Goller: Fırat Arslan (dk 41), Berkay Akgül (dk 44), Doğu Demirkol (dk 84), Yağmurcan Taş (dk 87) (Göztepe A.Ş U19)

Sarı Kartlar: Umut Eren Tunç, Muhammet Eren Arıkan, Emincan Uysal (Yukatel Kayserispor U19), Efecan Saçıkara, Berkay Akgül, Mete Şentürk (Göztepe A.Ş U19)

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