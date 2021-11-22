Muharrem İnce: Asgari ücret görüşmelerinde iktidarın karşısında 3-5 lira için eğilmeyin (2)



'HESAPLAŞMADAN HELALLEŞME OLMAZ'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Kayseri'ye geldi. Esnaf ziyaret edip pastırma doğrayan İnce, " Siyaset meydanı hesaplaşma yeridir. Hesaplaşmadan helalleşme olmaz. Önce bunları konuşalım" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti programı kapsamında Kayseri'ye geldi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtı önünde açıklama yapan Muharrem İnce, "Türkiye ekonomisi zorda. AK Parti 2002 yılı iktidara geldiğinde dolar 1,67 idi. Dış borç 125 milyar dolardı.19 yılın sonunda dolar 11 lirayı geçti. Dış borç 445 milyar dolar oldu. O zaman dolar 4,75 idi. Erdoğan meydanlarda 'Ver yetkiyi, gör etkiyi' diyordu. Verdik yetkiyi gördük belamızı. Önümüzde bir seçim var. Türkiye'nin sorunlarını konuşmamız lazım. Ekonomiyi, tarımı, işsizliği, pahalılığı konuşmamız lazım. Bunlar dururken herkes kim daha çok dini söylem kullanacak bunun peşine düşmüşler. Biri faize örnekler verirken, biri helalleşelim diyor. Siyaset meydanı hesaplaşma yeridir. Hesaplaşmadan helalleşme olmaz. Önce bunları konuşalım. Millet uzay madenciliği, nano teknoloji konuşuyor. Biz başka şeyler konuşuyoruz. Milleti kandırmamalıyız. Diyarbakır'da özerklik deyip Kayseri'de şehit babası gibi konuşmayacaksın. Tezkereye hayır deyip, sonra 'Kandil´i bombalarım' demeyeceksin. Dik duralım. Onun için biz 'ne millet, ne cumhur, tek gerçek memleket' diyoruz. Asgari ücreti tartışmalıyız. Muhalefet iktidarın ekmeğine yağ sürüyor. İktidar dolardan uzaklaşmak istiyor. Muhalefet de başka bir şeyi gündeme getiriyor. Bu beceriksiz Erdoğan, faizi yükseltti. Doları yükseltti, işsizliği artırdı" dedi.

Esnafı ziyaret eden Muharrem İnce, pastırma ve sucuk satan dükkana girerek satırla pastırma doğrayıp vatandaşa ikram etti. İnce, kent meydanında çay ocağına oturarak inşaat işçiliği yapan iki vatandaş ile sohbet etti.DHA-Politika Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN

2021-11-22 17:02:04



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