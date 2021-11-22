Bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 19 yaşındaki genç, bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gesi Mahallesi Mehmet Yazar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Hayri K. (19), tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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