Yukatel Kayserispor - Göztepe: 1-1

Yasin DALKILIÇ İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA)STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Bora Özkara, Murat Altan

YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung Kolovetsios, Hosseini, Carole, Onur, İbrahim Akdağ, Kemen, Mame Thiam, Carlos Mane (Dk. 59 Mustafa Pektemek), Campanharo, İlhan Parlak (Dk. 87 Gökhan Sazdağı)

GÖZTEPE: İrfan Can Arslanagic, Atınç, Atakan (Dk. 90 Angel), Murat (Dk. 74 Beykan), Obinna, Soner, Berkan, Halil (Dk. 74 Baku), Ndiaye (Dk. 63 Jahovic) Lourency (Dk. 63 Tijanic)

GOLLER: Dk. 31 İlhan Parlak (Yukatel Kayserispor) Dk. 82 Arslanagic (Göztepe)

SARI KARTLAR: İlhan, Carole, İbrahim, Lung (Yukatel Kayserispor) Berkan, Jahovic (Göztepe)Süper Lig 13'üncü hafta mücadelesinde Yukatel Kayserispor, sahasında Göztepe'yi ağırladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.15'inci dakika gelişen konuk ekip atağında Carole'den sıyrılarak ceza alanı içine giren Soner'in şutu az farkla auta gitti.

18'inci dakikada Obinna ile kafa topunda çarpışan Kemen yerde kaldı. Oyuncunun kısa süre hareketsiz kalması paniğe neden oldu. Oyuna giren sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Kemen yeniden oyuna döndü.

31'inci dakikada Yukatel Kayserispor'un atak yönüne göre sol kanattan kullanılan faul atışında ceza alanı içerisine yapılan ortada İlhan Parlak'ın ayakla dokunuşunda top direkten döndü. Takibini sürdüren İlhan direkten dönen topa dokunarak filelerle buluşturdu: 1-0.

İlk 45 dakika Kayserispor'un 1-0'lık üstlüğü ile sona erdi.

65'inci dakika Kayserispor atağından orta saha ön çizgisinden Göztepe defansı arkasına atılan topa hareketlenen İlhan Parlak'ın kaleci İrfan'ın da ceza alanı dışında çıktığı topta yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

72'nci dakikada Göztepe atağında Jahovic, Kayserispor defansından kaptığı topu Tijanic'e aktardı. Tijanic'in yakın mesafeden şutunu kaleci Lung kurtardı.

82'nci dakikada Göztepe'nin, Kayserispor yarı alanından kullandığı faul atışında Arslanagic'in kafa vuruşu filelerle buluştu. Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR'da incelenen pozisyon sonrası hakem golü verdi: 1-1.

90+2'nci dakikada Göztepe'nin Kayserispor yarı alanından kullandığı faul atışında kale alanı çizgisine gelen topa Atınç'ın vuruşu az farkla auta gitti.

90+6'ncı dakikada Kayserispor atağında Hosseini'nin Göztepe ceza alanı içindeki vuruşunu İrfan Can kurtardı.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN

