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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayıp olarak aranan şahsın cesedi ağaca asılı halde bulundu

İHA

Kayıp olarak aranan şahsın cesedi ağaca asılı halde bulundu

Kayseri'de kayıp olarak aranan 47 yaşındaki şahsın cansız bedeni, kent ormanında bir ağaca asılı halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre 47 yaşındaki A.H.'den bir süredir haber alamayan yakınları, polis ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. A.H.'nin aracının Melikgazi ilçesinde bulunan Kıranardı Kent Ormanı'nda görülmesi üzerine bölgeye polis, AFAD, sağlık ve Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi. Kent ormanında arama yapan ekipler, A.H.'nin ağaca asılı halde cansız bedenini buldu. Ekiplerin incelemelerinin ardından A.H.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden A.H.'nin evli ve mobilyacılık yaptığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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