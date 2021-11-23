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Otomobilin arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden çocuğun ailesi sürücünün tutuklanmasını istiyor Baba Ramazan Karaoğlu: Sürücüde hem alkol çıktı hem de hızlı" "34 metre fren izi var" “Sürücünün cezasını çekmesini ve adaletin yerini bulmasını istiyoruz”

İHA

Otomobilin arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden çocuğun ailesi sürücünün tutuklanmasını istiyor Baba Ramazan Karaoğlu: Sürücüde hem alkol çıktı hem de hızlı" "34 metre fren izi var" “Sürücünün cezasını çekmesini ve adaletin yerini bulmasını istiyoruz”

Kayseri’nin Talas ilçesinde bisiklet sürerken bir otomobilin arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden 11 yaşındaki Hamza Karaoğlu’nun ailesi, mahkemece serbest kalan sürücünün tutuklanmasını istiyor.
Geçtiğimiz 17 Ekim günü meydana gelen olayda, ilçeye bağlı Endürlük Mahallesi Endürlük Caddesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, 38 LS 142 plakalı otomobilin alkollü olan sürücüsü T.Ç., yolda bisikleti ile giden Hamza Karaoğlu’na (11) arkadan çarptı. 11 yaşındaki çocuk ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde Hamza Karaoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen sürücü T.Ç., 18 Kasım’da çıktığı ilk mahkemesinde hakim kararı ile beraat etti. Çocuklarını kaybeden acılı aile, mahkeme tarafından serbest bırakılan sürücünün tutuklanmasını istiyor.
Savcının tutuklu yargılama kararına karşı hakim kararı ile sürücünün serbest kalmasının güçlerine gittiğini söyleyen Baba Ramazan Karaoğlu, “Biz olay günü ailemle beraber yürüyüşe çıkmıştık ve çocuklarımın ikisi de bisikletliydi. Çocuklar önde biz de arkalarından gidiyorduk. Ben küçük çocuğumu kucağıma alırken, yanımızdan hızlı bir araç geçti ve yolun sağında giden çocuğuma arkadan çarparak ölümüne sebep oldu. Sürücü ifadesinde ikinci çocuğu görmediğini ve bisikleti de görmediğini önüne birden çıktığını söylemiş. Burada çocukları görmeme gibi bir şansı yok. Sağ ve sol taraf komple açık. Sağ tarafa da kaçabilirdi, sol tarafa da kaçabilirdi. Vurmama ihtimali çok yüksek. Bunu görmeyip de nasıl çocuğuma çarptığına akıl erdiremiyoruz. Mahkemeye gittik. Savcı bey sürücüye tutuklanma kararı verdi. Tutuklu yargılanmasını istedi. Hakim hanım da tahliyesine karar verdi. Yani çocuk yolda gidiyordu. Sürücüde alkol de çıktı hem de hızlı. Sürat de var, 6070 kilometre hız ile 34 metre fren izi olmaz. Yolda giden çocuğun arkasından vurup da ceza almaması bizim gücümüze gitti. Biz yıkıldık çünkü. Bu yüzden cezasını çekmesini ve adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Adaletin terazisi nerede? Biz adalet istiyoruz” dedi.
Çocuklarının ölümüne sebep olan sürücünün dışarıda olmasını istemediklerini söyleyen Anne Gülşen Karaoğlu da, “Biz ailece gidiyorduk ve aracın hızla yanımızdan geçtiğini fark ettik. Zaten hızlı bir şekilde gidiyordu ve çocuğumuz sağ şeride tamamen geçmişti. Korna sesi falan olmadan araç arkadan direkt çarptı. 6070 kilometre hızla gidiyordum demiş ama 34 metre fren izi var. Biz adalet istiyoruz. Çocuğuma çarpmasıyla havada uçtuğunu gördük biz. Yere çakıldı, betona düştü ve biz kendi elimizle çocuğumuzu toprağa koymuşken, o şahsın elini kolunu sallaya sallaya dışarı çıkmasını istemiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

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