Hasandede Caddesi’nde ve Çağlayan Bölgesi’nde kilitli parke çalışması

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Hasandede Caddesi ve Çağlayan Bölgesi Yalçın Sokak’ta devam eden kilitli parke çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Özdoğan, ilçede tüm çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, amaçlarının vatandaşlara konforlu bir yaşam sunmak olduğunu belirtti.



Hasandede Caddesi'nde yapılan çalışmaları birim amirleriyle birlikte yerinde inceleyen Başkan Özdoğan, yapılan çalışmaların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üst yapıya ağırlık verdiklerini belirten Özdoğan, "Hasan Dağı bölgesinde kış öncesinde hazırlıklarımız tamamlandı. Teknik ekibimiz ile birlikte çalışmaların son aşamalarını birlikte inceliyoruz, bölgeye yapılan parke çalışmasını inşallah kış öncesinde tamamlamayı planlıyoruz" dedi. Bölgede alt yapı çalışmalarının yaz ayıyla birlikte tamamlandığını belirten Özdoğan, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.



Başkan Özdoğan daha sonra, Çağlayan Bölgesi Yalçın Sokak’ta yapımı devam eden kilitli parke çalışmasını da yerinde inceledi. Çağlayan Bölgesi’nde vatandaşlarımızın daha nezih alanlara kavuşması için mevcut yolları parke çalışması ile güzelleştirme içerisinde bulunduklarını belirten Özdoğan, bu çalışma ile birlikte özellikle yağışlar sonrasında sıkıntının bertaraf edilmesini amaçladıklarını söyledi. Özdoğan yapılan çalışmaların Hacılar ilçesine hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

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