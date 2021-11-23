Spor A.Ş Futbol Kulübü yeni yıldızlarını arıyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., futbol seçmeleri yaparak geleceğin yıldızlarını bünyesine katacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından yapılan duyuruda 2728 Kasım tarihleri arasında Ziya Gökalp Halı Saha tesislerinde futbol seçmeleri yapılacağı bildirildi. Futbol seçmelerine 20082014 doğumlu (814) yaş aralığındaki çocukların katılabileceği duyuruldu.

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