İlhan Parlak ilk golünü attı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yukatel Kayserispor’un tecrübeli oyuncusu İlhan Parlak bu sezon ilk golünü kaydetti.



Yukatel Kayserispor'un tecrübeli futbolcusu İlhan Parlak ligin 13.haftasında Kadir Has Stadyumu’nda oynanan ve 11 sona eren Göztepe maçında takımının tek golünü attı. Göztepe maçında sahaya on birde başlayan İlhan Parlak 32.dakikada gol atarak takımını 10 öne geçirdi. Topu ağlara gönderdikten sonra büyük sevinç yaşayan İlhan Parlak maç sonunda tebrikleri kabul etti.



İlhan Parlak bu sezon ilk golünü atarken maçın 87.dakikasında yerini Gökhan Sazdağı’na bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.