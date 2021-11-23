Kayserispor-Göztepe maçını 3 bin 560 taraftar izledi

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Yukatel Kayserispor ile Göztepe arasında oynanan Süper Lig maçını 3 bin 560 taraftar izledi.



Süper Lig’in 13. haftasında Yukatel Kayserispor ile Göztepe Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. 90 dakikada 2 golün atıldığı müsabakaya 3 bin 560 biletli taraftar şahitlik etti. Yukatel Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale, müsabaka boyunca tribünden takımlarına büyük destek verdi.



Sarıkırmızılı takımın iç sahada oynadığı en fazla seyircinin izlediği karşılaşma 6. haftada oynadığı Galatasaray müsabakası oldu. Doksan dakika sonunda Yukatel Kayserispor taraftarı kaybedilen 2 puanın üzüntüsünü yaşadı.

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