Büyükkılıç: "Öğretmenlerimizi bir gün değil, her gün önemsenmeliyiz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında “Öğretmenlerimizi yılda bir gün değil, her gün önemsemeli, gereken ihtimamı ve saygıyı göstermeliyiz. ‘Bana bir harf öğretenin hizmetkârı olurum’ anlayışı içerisinde olduğumuz değerli ve emektar öğretmenlerimizin günü kutlu olsun” dedi.

Başkan Büyükkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Öğretmenlerin yaşamda çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Başkan Büyükkılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında bu kutsal mesleğin önemine işaret etti.



“BİR GÜN DEĞİL, HER GÜN ÖNEMSEMELİYİZ”

Büyükkılıç, önemli bir görev üstlenen öğretmenlerin bir gün değil, her gün hatırlanması, önemsenmesi gerektiğini ifade ederek, “Öğretmenlerimiz, çocukluk yıllarımızdan olgunluk çağlarımıza kadar sürekli yanımızda olan, bizlerin daha eğitimli, donanımlı, nitelikli birer insan olmamız için çalışan, çırpınan değerlerimizdir. Yaşamamızda yerleri dolmayacak kadar büyük, etkisi derin ve görevi önemlidir. Bu nedenle öğretmenlerimiz saygıyı ve sevgiyi fazlasıyla hak etmektedir. Elleri öpülesi insanlardan birisi de öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimizi yılda bir gün değil, her gün önemsemeli, gereken ihtimamı ve saygıyı onlara göstermeliyiz. İnsan yetiştirmenin ulviyetini kavramalı ve onlara yardımcı olmalıyız” diye konuştu.



BÜYÜKKILIÇ, İNSAN YETİŞTİRMENİN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

İnsan yetiştirmenin önemine vurgu yapan Büyükkılıç, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Herkesçe malumdur; ‘bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek, on yıl sonrası için ağaç dik, yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir’ diye bir vecize vardır. Bu anlamda geleceğimiz olan gençlerimiz, yavrularımız özverili, gayretli ve bilgili öğretmenlerimizin elinde yetişirken, bir ülkenin en büyük sermayesi olan insan, o ülkenin geleceği için en sağlam temeli oluşturur. O temel ne kadar sağlam atılırsa ülke binası o denli sağlıklı ve dayanıklı olur. Bu temelin, bu binanın mimarları da hiç şüphesiz eğitim kahramanları öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimize bu kutlu yolda yardımcı olmalı, desteklerimizi esirgememeliyiz. Bu ulvi uğraşa biz de ortak olmalı, hep birlikte yavrularımızı, gençlerimizi dolayısıyla da geleceğimizi kurtarmalıyız. Bu duygu, düşünce ve temennilerle ‘Bana bir harf öğretenin hizmetkârı olurum’ anlayışı içerisinde, şehrimizdeki 21 bin 134 ve ülkemizdeki 1 milyondan fazla öğretmenimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Sevgi ve selamlarımı iletiyorum.”

