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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde sorunsuz uzlaşma

İHA

Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde sorunsuz uzlaşma

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü 200 milyon TL’lik Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nde hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda hak sahipleri ile 3 haftada 450 adet konut sözleşmesi yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile birlikte yürüttüğü Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’ne ilişkin alanda bulunan hak sahipleri ile mevcut taşınmazları karşılığında, günümüz modern ihtiyaçlarına göre tasarlanmış konutlar için uzlaşma görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Güvenli, sosyal ve ekonomik değerleri geliştirici, en önemlisi afet riskine önlem alınacak nitelikte bir kentsel dönüşüm uygulaması olan Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi uzlaşma görüşmeleri, Büyükşehir Belediye Meclis Kararı doğrultusunda uygulama esaslarına göre yapılıyor. Tüm hak sahipleri ile eşit ve şeffaf uzlaşma görüşmeleri gerçekleştirilirken, uzlaşma görüşmeleri için gelen vatandaşlara, belediye personelleri yeni yaşam alanları ve uzlaşma detayları hakkında bilgiler veriyor. Uzlaşma sözleşmeleri devam eden 572 adet konutun yapım ihalesi, TOKİ tarafından yapılırken, yer teslimi gerçekleştirildiği, inşaatların başlamak üzere olduğu belirtildi.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, tüm hak sahiplerini uzlaşma görüşmeleri için Belediye Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’na bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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