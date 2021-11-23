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Konut sahiplerinden kooperatife tepki "Evimizden atmaya çalışıyorlar, 17 yıldır yatırmış olduğumuz aidatları da vermiyorlar"

İHA

Konut sahiplerinden kooperatife tepki "Evimizden atmaya çalışıyorlar, 17 yıldır yatırmış olduğumuz aidatları da vermiyorlar"

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kooperatiften ev alan konut sahiplerinden bazıları; tapularını alamadıklarını ve 17 yıldır aidatlarını ödemelerine rağmen evlerinden çıkarılmak istendiklerini iddia ederek; "Bizler, yoksul insanlarız. Perişan olduk, buna yetkililer lütfen bir çare bulsun. İcra memurları geliyor, evimizden atmaya çalışıyorlar. 17 senedir yatırmış olduğumuz aidatlar da verilmiyor" diye tepki gösterdi.
Melikgazi İlçesi Ambar Mahallesi'nde bulunan Kayseri Organize Kent Yapı Kooperatifi'nden yaklaşık 17 yıl önce ev alan vatandaşlar, gelinen süreçte tapularını alamadıklarını ve aidatları ödemelerine rağmen evden çıkarılmak istendiklerini iddia etti. Kooperatif Mağdurlarından Hikmet Onaç; "Kayseri Organize Kent Yapı Kooperatifi yaklaşık 18 sene önce kuruldu. 'Asla toplu para istemeyeceğiz' diyerek yüzlerce reklamları yapıldı. İnşaata başladıktan sonra aradan 15 yıl geçtiği halde bir türlü inşaatlar bitirilemeyince üyeler olarak dedik ki; 'Aidatları ödediğimiz halde müteahhit işi yavaştan götürüyor'. Eski yönetimi değiştirdik. Eski yönetim değişince, değiştirilen yönetim ve müteahhidi bize dedi ki; 'Acele 70 bin TL getirin, tapularınızı getireceğim' dedi. Bunun üzerine yarıdan çoğu 70 bin TL ödeyip tapularını aldılar. Fakat 7080 kişi bu parayı çekemedi, 'birkaç ay içerisinde öderiz' diye düşündü. Herkes tapusunu aldıktan sonra, eski müteahhidin hak edişini fazlasıyla ödediğimiz halde tapusunu alamayanların evine icra koydu ve evi çok ucuz fiyata sattı. Bize de 5 kuruş ödeme yapmamak şartıyla 'evinizden derhal çıkın' diyerek mahkeme kararıyla tahliye istiyor. 3 buçuk sene oldu mahkemeye verdik, itiraz ettik fakat mahkeme eski yönetime 'insanları evinden atabilirsiniz' diye izin vermiş. Biz çok mağdur olduk, kadınlar, çocuklar ağlaşıyor. Bizler, yoksul insanlarız. Perişan olduk, buna yetkililer lütfen bir çare bulsun. İcra memurları geliyor, evimizden atmaya çalışıyorlar. 17 senedir yatırmış olduğumuz aidatlar da verilmiyor. 17 senedir yatırdığımız para belki de 400 500 bin TL'yi bulur. Biz hakkımızı, ödedik, evimizde kalmak istiyoruz" diyerek tepki gösterdi.
Bir diğer mağdur olan 70 yaşındaki Nezaket Karaca ise bu yaşta gidecek yerlerinin bulunmadığını ifade ederek; "Çoluğumla, çocuğumla yaşlı bir kadın nereye gideceğim 70 yaşında? Verin evimizi de çıkalım" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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