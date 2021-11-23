Başkan Özdoğan: "Öğretmenlerimiz, nerede olurlarsa olsun yol gösteren önder ve örnek insanlar olmuşlardır"

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan 24 Kasım öğretmenler günü mesajı yayımladı. Özdoğan, öğretmenlerin milli ve manevi değerlere sahip çıkan, aydınlık Türkiye'nin güçlü bireylerini yetiştiren, modern ve yenilikçi bir gençliğin yetişmesinde azami gayret gösterdiklerini söyledi.

Başkan Özdoğan mesajında şu görüşlere yer verdi; "Her zaman fedakar ve özverili çalışmalarıyla çocuklarımıza kendini adayan; çağdaşlığı, bilimi tek rehber edinen öğretmenlerimizin katkıları ve onların yetiştirdiği çocuklarımız sayesinde ülkemiz 'muasır medeniyet' hedefine yürüyecektir." Öğretmenlerin milli ve manevi değerlere sahip çıkan, aydınlık Türkiye'nin güçlü bireylerini yetiştiren, modern ve yenilikçi bir gençliğin yetişmesinde azami gayret gösterdiklerini ifade eden Özdoğan, "Bu uğurda mücadele eden öğretmenlere şükran borçluyuz. Öğretmenlerimiz, yüzyıllar boyunca memleketin neresinde olurlarsa olsunlar bilginin, çağdaşlığın, sevginin, barışın öncüleri, toplumun bütün kesimlerine yol gösteren önder ve örnek insanlar olmuşlardır. Eğitim, çağdaş dünyayla bütünleşme sürecini hızlandıran, yaşam kalitesini artıran ve uygarlık yarışında toplumlara güç katan en önemli ve etkili araçtır. Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aramızdan ayrılmış tüm öğretmenlerimizi saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

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