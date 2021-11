Başkan Cabbar’dan 'seyrani' haberlerine tepki Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar: “Basın açıklamamızın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirilmesini ve haber yapılmasını şiddetle ve esefle kınıyoruz"

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Seyrani Ziraat Fakültesi’nin isminden ‘Seyrani’ isminin çıkarılmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilendiren Sözcü Gazetesi’ne tepki gösterdi. Başkan Mehmet Cabbar, “Basın açıklamamızın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirilmesini ve haber yapılmasını şiddetle ve esefle kınıyoruz” dedi.



Siyasi rant sağlamak adına keyfi değerlendirmelerde bulunulduğunu söyleyen Mehmet Cabbar, “Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesinin isminin başındaki “Seyrani” isminin kaldırılmasından dolayı yapmış olduğumuz basın açıklamasının Sözcü Gazetesi ve temsil ettiği köhne zihniyet tarafından Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirilmesini ve haber yapılmasını şiddetle ve esefle kınıyoruz. Erciyes Üniversitesi’nin Ziraat Fakültesinden “Seyrani” ismini çıkarmak adına gündeme aldığı bu kararı eleştirmek için yaptığımız basın açıklaması, Sözcü Gazetesi tarafından kamuoyunu yanıltmaya yönelik haber olarak servis edilmiştir. Siyasi rant sağlamak adına her şeyi kendi penceresinden görüp keyfi değerlendirmelerde bulunan bu zihniyet yine büyük bir yanlışlığa bilerek ve isteyerek imza atmıştır. Bizlerin Sayın Cumhurbaşkanımıza olan bağlılığı ve sevgisi halkımızın ve partimizin malumudur. Böylesi yalan haberlerle fitne çıkarmak ise tam bir acizlik göstergesidir” dedi.



“Çamur at izi kalsın ucuzluğu en büyük özellikleri”

Siyasi alandaki başarısızlıklarından dolayı en büyük özelliklerinin çamur at izi kalsın geleneği olduğunu söyleyen Başkan Cabbar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Zaten “Çamur at izi kalsın” ucuzluğu, Sözcü Gazetesinin ve içerisinde bulunduğu siyasi geleneğin en büyük özelliğidir. Siyasi alandaki başarısızlıklarını siyasi olmayan şeyleri çarpıtarak gizlemeye çalışmak ve bundan medet ummak Sözcü Gazetesi ve avanesinin adeti haline gelmiştir. Kötü niyetli bu çabalar ve iftiralar şükürler olsun ki hiçbir zaman aziz milletimizden karşılık bulmamış ve bulmayacaktır. Oluşturulmaya çalışılan bu algı operasyonları bizleri asla yıldırmayacaktır. Bizler her daim büyük bir kararlılıkla Reisimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olduk; bu kararlılığımızı test etmek ise kimsenin haddine değildir. Ülke olarak hayalini kuramadığımız şeyleri gerçeğe dönüştüren; 2023 ve 2071 hayalleriyle aziz milletimize büyük bir vizyon kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza olan muhabbetimizi değerlendirmek geçmişin karanlığına saplanıp kalmış Sözcü Gazetesinin anlayamayacağı ulvi bir duygudur. Sözcü Gazetesinin gerçeği yansıtmayan bu haberi kaldırması ya da düzeltmesi için dava ve hukuki yollara başvurma hakkımız saklı kalmak kaydıyla hukuki süreci başlattığımız kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

