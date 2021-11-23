Annesini öldürüp, babasını bıçakladıktan sonra intihara kalkıştı (2)

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ANNESİNİ ÖLDÜRÜP, BABASINI YARALAYAN EVLAT HASTANEDE ÖLDÜ

Kayseri'de, tartıştığı annesi Aysel Dursun'u tabancayla vurarak öldürüp, babası Duran Dursun'u bıçakla yaraladıktan sonra tabancayı kendi başına dayayıp ateşleyen Kadir Dursun, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-11-23 18:00:39



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