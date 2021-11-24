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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

İHA

Kayseri'de 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı DSİ Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 50 FE 200, 38 BC 203, 42 HA 672, 38 TB 500 ve 01 HL 758 plakalı otomobiller kazaya karıştı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan O.T., M.Y. ve F.T. ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobiller yapılan incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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