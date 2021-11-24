Öğrenciyken öğretmenler odasına girmek için heyecanlandığı okulda öğretmenlik yapıyor Kayseri’de öğretmen Kevser Kuvvet mezun olduğu köy okuluna öğretmen olarak atandı

Kayseri’de sınıf öğretmeni Kevser Kuvvet, öğrencilik yıllarında öğretmenler odasına heyecanlanarak girdiği okula öğretmen olarak atandı. Kendisini öğrencilerine adayan Kuvvet, “Şimdi çocuklar kapıya geldiği zaman o duyguyu hissediyorum ve içerde öğretmen sıfatında olmak çok heyecan verici bir şey” dedi.

Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Topsöğüt Mahallesi’nde sınıf öğretmeni 30 yaşındaki Kevser Kuvvet, ilkokulu ve ortaokulu okuduğu Topsöğüt İlk ve Ortaokulu’na öğretmen olarak atandı. Çocukluğunun geçtiği sıralarda, şimdi öğrenci yetiştiren Kuvvet, çocukken öğretmenler odasına girmek için heyecanlandığı okulda çocukları yetiştirmenin gururunu yaşıyor. Öğrencilerinde kendi çocukluğunu gördüğünü söyleyen Kuvvet, “Burası benim çocukluğumun, gençliğimin geçtiği okul. Şuanda ilköğretim öğretmenliği yapıyorum ve onları gördükçe kendi çocukluğumu onlarda görüyorum. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Bu sıralardan geçip de buraya öğretmen olup gelmek, bu çocukların öğretmenliğini yapmak, onların beklentilerini çok iyi bildiğim için onlara destek olmak benim çok hoşuma gidiyor. Ailelerini tanıdığım, maddi ve manevi durumlarını bildiğim için ona göre davranıyorum. Bu konuda da çocuklara daha faydalı olduğumu düşünüyorum. Çocukken öğretmenler odasına girmek benim için çok heyecan vericiydi. Kapıya vurduğum zaman kalbim küt küt atardı. Şimdi çocuklar kapıya geldiği zaman o duyguyu hissediyorum ve içerde öğretmen sıfatında olmak çok heyecan verici bir şey” ifadelerini kullandı.



“Öğretmenlikten başka bir şey yapamazmışım”

Öğretmen olmanın hayali olduğunu kaydeden Kevser Kuvvet, “Öğretmen olmak hayalimdi. Öğrencilerle iç içe olmak onlar bir şeyler öğretmek çok güzel. Onlar yeni bir şey öğrendikleri zaman o kadar mutlu oluyorum ki öğrenemedikleri zaman ‘acaba bunu ne şekilde öğretirim’ diye büyük bir çaba içerisine giriyorum. Aileleri ile hemen irtibata geçip ‘bunu böyle yapalım’ diye konuşuyorum. Zaten öğretmenlikten başka bir şey yapamazmışım. Öğretmenliği çok seviyorum” diye konuştu.

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