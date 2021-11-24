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Kayseri'deki 7.5 milyonluk 'temiz sayfa' operasyonunda 4 gözaltı daha

İHA

Kayseri'deki 7.5 milyonluk 'temiz sayfa' operasyonunda 4 gözaltı daha

Kayseri'de paravan şirket kurarak 22 ilde 68 kişiyi 7.5 milyon TL'lik karşılıksız ve sahte çek ile mağdur eden suç örgütü üyesi 4 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte organize bir şekilde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik olaylarını gerçekleştirdikleri yönünde bilgiler alması üzerine harekete geçti. Geçtiğimiz Ocak ayında başlatılan ve yaklaşık 10 ay süren teknik takipli çalışma ve araştırmalar neticesinde, S.D. liderliğinde kurulan suç örgütünün dolandırıcılık amaçlı paravan olarak kurulan şirketler için bankalarda ve müştekiler üzerinde güven sağlamak amacıyla değişik bankalardan çek talebinde bulundukları, bu çekleri gerçekte herhangi bir ticari faaliyet olmaksızın örgüt liderinin talimatları doğrultusunda yatır çek yapmak suretiyle banka portföyünü yükselttikleri, almış oldukları çok sayıda çeklerin bir kısmını satmak bir kısmını ise ürün satın almak suretiyle piyasaya sürdükleri, paravan olarak kurulan şirketleri belirli bir süre sonra iflas ettirdiklerini belirleyen ekipler, harekete geçti.
22 ilde 68 kişiyi 7.5 milyon TL mağdur etmişler
Suç örgütünün, irtibatlı oldukları şahıslar aracılığıyla temin etmiş oldukları değişik şahıs veya firmalara ait sahte çekleri satmak veya ürün satın almak suretiyle piyasaya sürdüklerini belirleyen ekipler, örgütün bu yöntemleri kullanarak Kayseri başta olmak üzere 22 farklı ilde ikamet eden 68 kişiye yaklaşık 7 milyon 500 bin TL tutarında karşılıksız, sahte çek vermek suretiyle mağdur ederek haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'yönetmek ve örgüte üye olmak' ve 'örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçunu işledikleri anlaşılan 16 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının elde edilmesi amacıyla Kayseri başta olmak üzere İstanbul, Tokat ve Amasya'da operasyon düzenleyen ekipler, 16 kişi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 26 adet mermi, çok sayıda değişik firmalar adına düzenlenmiş çek ve belgeler ile dijital materyallere de el konuldu. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından geçtiğimiz günlerde adliyeye sevk edilen 16 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Aynı soruşturma kapsamında Kayseri ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise pos cihazları ve şirket evraklarına el konuldu. İzmir'de yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Kayseri'de yakalanan Ö.G. ve Ö.Ç de emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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