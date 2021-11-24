Süper Amatör'de 39 gol atıldı

Kayseri Süper Amatör Küme'de 4. hafta maçlarında 39 gol atıldı.
Kayseri Süper Amatör Küme 4. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 10 müsabakada toplam 39 gol atıldı. En farklı galibiyeti Erciyes Esen Makinaspor elde etti. 12 golün atıldığı maçı Erciyes Esen Makinaspor 102 kazanıp 3 puanı aldı. Yolspor'un da Yavuzspor'u 50 yendiği haftada toplu sonuçlar şöyle:
Kayseri ŞekersporAmarat Gençlik 20
Özvatan GençlikTalas Anayurt 20
OSB AtletiksporGültepespor 21
Sanayi EsnafsporKocasinan Ülküspor 32
EsentepesporErciyes Reşadiye 30
Erciyes Esen MakinaBuğdaylıspor102
KayserigücüKocasinan Şimşek 20
YolsporYavuzspor50
Tomarza BelediyeGençlerbirliği 21
BaşakpınarHacılar Erciyes11
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.