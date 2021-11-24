Süper Amatör'de 39 gol atıldı

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Kayseri Süper Amatör Küme'de 4. hafta maçlarında 39 gol atıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme 4. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 10 müsabakada toplam 39 gol atıldı. En farklı galibiyeti Erciyes Esen Makinaspor elde etti. 12 golün atıldığı maçı Erciyes Esen Makinaspor 102 kazanıp 3 puanı aldı. Yolspor'un da Yavuzspor'u 50 yendiği haftada toplu sonuçlar şöyle:

Kayseri ŞekersporAmarat Gençlik 20

Özvatan GençlikTalas Anayurt 20

OSB AtletiksporGültepespor 21

Sanayi EsnafsporKocasinan Ülküspor 32

EsentepesporErciyes Reşadiye 30

Erciyes Esen MakinaBuğdaylıspor102

KayserigücüKocasinan Şimşek 20

YolsporYavuzspor50

Tomarza BelediyeGençlerbirliği 21

BaşakpınarHacılar Erciyes11

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