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Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta NKA Universitas PEAC takımına 8074 mağlup oldu.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubunda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol 5. hafta karşılaşmasında Macaristan'ın NKA Universitas PEAC takımına 6 sayı farkla kaybetti ve gruptaki dördüncü yenilgisini aldı. Sarı kırmızılılar 6 puanla 4. sırada yer aldı.

Salon: Lauber Dezsö

Hakemler: Holgado Mendoza xx, Martin Kucirek xx, Amalia Marchis xx

NKA Universitas PEAC: Virag Kiss xxx (21), Chelsea Nelson xx (16), Reka Szucs xx, Ilina Selcova x, Tyaunna Marshall xxx (20), Nora Wntzel xx (16), İvana Brajkovic xx (5), Nikola Dudasova x (2)

Bellona Kayseri Basketbol: İlayda Derman x, Zeynep Öykü Kalbisağde x, Meltem Topaloğlu x, Sevgi Tonguç xx (8), Brooque Williams xx (14), Egle Sventoraite xx (14), Gizem Tüzün xx (10), Helin Boybeyi xx (6), Destiny Slocum xxx (16)

Periyotlar:

1.Periyot:2023

Devre: 3937

3.Periyot: 6055

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