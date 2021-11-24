Talasgücü 4 maçtır gol yemiyor

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Talasgücü Belediyespor ligde oynadığı 4 maçta kalesinde gol görmedi.
Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor zirvedeki yerini koruyor. Sarı lacivertli ekip, grupta oynadığı 4 maçta 4 galibiyet alarak 12 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Talasgücü Belediyespor, grubunda oynadığı 4 maçta rakip filelere 13 gol atarken kalesinde ise hiç gol görmedi. Talasgücü Belediyespor ligin ilk haftasında Abdulvahabigazi maçını 40, ikinci haftada Develispor maçını 10 kazanmıştı. Üçüncü haftada ise Yeşildağspor maçını 70 kazanan Talasgücü Belediyespor, geride kalan hafta da sahasında Suvermez Kapadokya maçını 10 kazanıp 3 puanı hanesine yazdırmıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.