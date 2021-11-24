Kavgada bıçaklanarak öldürüldü

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Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de Samet Göker (18), kız meselesi nedeniyle tartıştığı Hayri Kara´yı (19) bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Göker, mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün Melikgazi ilçesi Gesi Mahallesi Mehmet Yazar Caddesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan Samet Göker ile Hayri Kara arasında iddiaya göre kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Göker, cebinden çıkardığı bıçakla Hayri Kara´yı yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılan Kara, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kara, Bünyan ilçesinde toprağa verilirken, gözaltına alınan Samet Göker, jandarmadaki işlemlerini ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-11-24 13:04:05



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