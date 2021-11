Öğretmen başkanın kutlaması böyle olur Talas’ta 3 boyutlu billboard ile Öğretmenler Günü kutlandı

Kayseri’de, 9 yıl öğretmenlik de yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ilçeyi 3 boyutlu billboardlar ile donatarak, öğretmenlerin günü kutladı.

Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi mezunu olan ve 19851994 yıllarında Eskişehir ve Kayseri'de öğretmenlik de yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere jest yaptı. İlçenin farklı yerlerine yerleştirilen ve üzerinde ‘öğretmenlerimize sevgilerimizle’ yazısının yer aldığı 3 boyutlu billboardlar ile 24 Kasım’ı kutlayan Başkan Yalçın, 36 sene önceki 24 Kasım’da öğretmenliğe başladığını dile getirdi.

Yalçın, “Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e başöğretmen unvanının verilmesinin yıldönümü. Bende 1986 yılının Öğretmenler Günü’nde öğretmen olarak göreve başlamış, elimizi bayrağa koyarak ant içmiştik. Öğretmenliğin çok kutsal bir meslek olduğunu herkes bilir. Varlıktaki her şey öğretmenin eseri. Allah böyle bir görev vermiş bu nedenle de ne kadar şükretsek az. 10 yıllık öğretmenlikten sonra belediye başkanlığına geçince öğretmenlikte aldığım her şeyi, her hususu belediyecilikte uygulamaya çalıştım. Çok faydasını da gördüm. Şuanda da bizim 7/24 kütüphane ve kültür merkezinin önündeyiz. Kültür olmadan, eğitim olmadan, öğretmen olmadan hiçbir şey olmaz. En büyük öğretmende Peygamber Efendimiz Muhammet Aleyhisselam'dır. İnsanlığın medarı iftiharı. Bugüne kadar geçmiş öğretmenlerimize, şehit olmuş öğretmenlerimize saygılarımızı bir kere daha ifade ediyorum. Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Öğretmenler Günü için öğretmenlerimize ne hediye versek ne armağan versek azdır. Eğitim ve öğretime katkı koyarak onlara layık olmaya çalışıyoruz. Bütün okullarımızda hem kitap hem fiziki ortam hem de hijyen desteği ile eğitim ve öğretimin yanındayız. Bununla beraber öğretmenlerimizin gönlünü almak adına güzel bir billboard hazırlattık” ifadelerini kullandı.

Yalçın ayrıca, ‘Sizlere emanet şu körpe yavrum. Ortalıkta sürtüp gezmesin hocam. Gözümün çırası tek kaygım, tasam. Cahil, perişan kalmasın hocam’ şiirini kendi ağzından seslendirerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.