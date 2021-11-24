Defineciler, 19'uncu yüzyılda inşa edilen kiliseyi tahrip etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Öğretmenlerimizin Günü Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Defineciler, 19'uncu yüzyılda inşa edilen kiliseyi tahrip etti

DHA

Defineciler, 19'uncu yüzyılda inşa edilen kiliseyi tahrip etti


Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 19'uncu yüzyılda inşa edilen Aya Triada Kilisesi, defineciler tarafından tahrip edildi. Kilisenin bulunduğu Endürlük Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, tarihi yapının restore edilerek turizme kazandırılmasını istedi.
Talas ilçesine bağlı Endürlük Mahallesi´nde 1835 yılında inşa edilen Aya Triada Kilisesi, mübadeledöneminin ardından kaderine terk edildi. Tarihi kilise, sık sık definecilerin saldırısına uğradı, tahrip edildi. Kilisenin fresklerine de kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi. Kilisenin çan kulesi ve duvarlarının bir kısmı da yıkıldı.
Kiliseye 30 yıl öncesine kadar ziyaretçi geldiğini söyleyen mahallelilerden Halil Elemeği, "Aya Triada Kilisesi mahallenin sembollerinden bir yer. Tarihi kilisenin şu anki durumu içler acısı. Defineciler, kilisenin iç kısmını delik deşik etti. 30 yıl öncesine kadar kiliseyi görmeye gelenler vardı. Papazlar ayin için geldiler. Kilisenin durumuna bakarak gözyaşı döktüler. Hiçbir şekilde güvenlik olmadığı gibi yıkılma tehlikesi var. Çocuklar kapı açık olduğu için kilisenin içerisinde oynuyor. 1835 yılında yapılan Endürlük Aya Triada Kilisesi bakımsızlıktan yok olmakta ve yıkılmaktadır. Definecilerin saldırısına uğrayan ve sayısız defa kazılan bu kilisenin restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz." DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-11-24 14:53:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğretmenler Günü Bünyan'da kutlandı
YEREL HABERLER Öğretmenler Günü Bünyan'da kutlandı
Melikgazi Belediyespor sporcusu dünya 2.'si oldu
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyespor sporcusu dünya 2.'si oldu
Develi'de Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Develi'de Öğretmenler Günü kutlandı
Develiler Derneği üniversite ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Develiler Derneği üniversite ziyaretlerine devam ...
Başkan Büyükkılıç Prag'a gitti
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç Prag'a gitti
KAYMEK'ten Öğretmenler Gününe özel program
YEREL HABERLER KAYMEK'ten Öğretmenler Gününe özel program
Kablo çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kablo çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı
Sahte çeklerle 7,5 milyon TL dolandıran suç örgütünün 4 üyesi daha yakalandı
YEREL HABERLER Sahte çeklerle 7,5 milyon TL dolandıran suç örgütünün ...
Kavgada bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Kavgada bıçaklanarak öldürüldü
Öğretmen başkanın kutlaması böyle olur Talas’ta 3 boyutlu billboard ile Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Öğretmen başkanın kutlaması böyle olur Talas’ta 3 ...
İl Milli Eğitim Müdürü Durgun: “Hepimizin üzerinde bir öğretmen eli var” Kayseri’de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürü Durgun: “Hepimizin üzerinde ...
DEAŞ'ın sözde 'Sincar Askeri Emiri'ne verilen ceza onandı
YEREL HABERLER DEAŞ'ın sözde 'Sincar Askeri Emiri'ne verilen ceza ...
Başkan Öztürk Öğretmenler Gününü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Öztürk Öğretmenler Gününü kutladı
Kocasinan Belediyesi'nden öğretmenlere anlamlı klip
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi'nden öğretmenlere anlamlı klip
Büyükşehirin engelsiz yaşam merkezi eğitim için gün sayıyor
YEREL HABERLER Büyükşehirin engelsiz yaşam merkezi eğitim için gün ...
Talasgücü 4 maçtır gol yemiyor
YEREL HABERLER Talasgücü 4 maçtır gol yemiyor
Ağırnas Mahallesi yeni bir görünüme kavuşuyor
YEREL HABERLER Ağırnas Mahallesi yeni bir görünüme kavuşuyor
FIBA Avrupa Kupası D Grubu NKA Universitas PEAC: 80 - Bellona Kayseri Basketbol: 74
YEREL HABERLER FIBA Avrupa Kupası D Grubu NKA Universitas PEAC: 80 - ...
Futbol Disiplin Kurulu cezaları belirledi
YEREL HABERLER Futbol Disiplin Kurulu cezaları belirledi
Süper Amatör'de 39 gol atıldı
YEREL HABERLER Süper Amatör'de 39 gol atıldı
Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemelerinde son gün 30 Kasım
YEREL HABERLER Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemelerinde son gün ...
Aladağlar Milli Parkı'nı 50 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Aladağlar Milli Parkı'nı 50 bin kişi ziyaret etti
Çiçekçilerde Öğretmenler Günü yoğunluğu Çiçekçi İsmail Sobacı: “Vatandaşlarımız öğretmenleri mutlu etsinler”
YEREL HABERLER Çiçekçilerde Öğretmenler Günü yoğunluğu Çiçekçi ...
Öğretmenler Günü Tomarza'da kutlandı
YEREL HABERLER Öğretmenler Günü Tomarza'da kutlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.