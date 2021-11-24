Defineciler, 19'uncu yüzyılda inşa edilen kiliseyi tahrip etti



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 19'uncu yüzyılda inşa edilen Aya Triada Kilisesi, defineciler tarafından tahrip edildi. Kilisenin bulunduğu Endürlük Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, tarihi yapının restore edilerek turizme kazandırılmasını istedi.

Talas ilçesine bağlı Endürlük Mahallesi´nde 1835 yılında inşa edilen Aya Triada Kilisesi, mübadeledöneminin ardından kaderine terk edildi. Tarihi kilise, sık sık definecilerin saldırısına uğradı, tahrip edildi. Kilisenin fresklerine de kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi. Kilisenin çan kulesi ve duvarlarının bir kısmı da yıkıldı.

Kiliseye 30 yıl öncesine kadar ziyaretçi geldiğini söyleyen mahallelilerden Halil Elemeği, "Aya Triada Kilisesi mahallenin sembollerinden bir yer. Tarihi kilisenin şu anki durumu içler acısı. Defineciler, kilisenin iç kısmını delik deşik etti. 30 yıl öncesine kadar kiliseyi görmeye gelenler vardı. Papazlar ayin için geldiler. Kilisenin durumuna bakarak gözyaşı döktüler. Hiçbir şekilde güvenlik olmadığı gibi yıkılma tehlikesi var. Çocuklar kapı açık olduğu için kilisenin içerisinde oynuyor. 1835 yılında yapılan Endürlük Aya Triada Kilisesi bakımsızlıktan yok olmakta ve yıkılmaktadır. Definecilerin saldırısına uğrayan ve sayısız defa kazılan bu kilisenin restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz." DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-11-24 14:53:05



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