Öğretmenlerden duygulandıran 'Aziz Sancar' klibi

Kayseri'de öğretmenlerin sahne aldığı ve 2015'te Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Aziz Sancar'ın lisedeki Fransızca öğretmeni ile yaşadığı olayı anlatan kısa film, büyük beğeni topladı.

Kayseri'de öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 2015'te Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Aziz Sancar'ın Mardin Lisesi’ndeki Fransızca Öğretmeni Melahat Şahinoğlu anısına kamera karşısına geçti. 1969 yılında Aziz Sancar ile öğretmeni Melahat Şahinoğlu arasında yaşanan hikayeyi anlatan klip, büyük beğeni topladı. Tarihi Kayseri Lisesi'nde çekilen ve Ahmet Eren Anadolu Lisesi öğrencilerinin de yer aldığı kısa filmin yönetmenliğini de yine öğretmenler yaptı.

Klibin son bölümünde ise "Melahat öğretmenim, sizin nezdinizde tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" denildi.

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