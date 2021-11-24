81 yaşındaki dedeye, torununa cinsel istismardan 16 yıl 8 ay hapis

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Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, R.Ş. (12) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan dedesi R.Ş. (81), 16 yıl 8 ay hapse çarptırılıp, tutuklandı.

Olay, 3 Mayıs´ta, Melikgazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre R.Ş. adlı kız çocuğu, dedesi R.Ş.'nin cinsel istismarına uğradığını annesine anlattı. Annenin şikayeti üzerine dede R.Ş. hakkında `çocuğun cinsel istismarı´ suçundan dava açıldı. Kayseri 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mağdur taraf ile sanık R.Ş. hazır bulundu. Sanık R.Ş., üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık R.Ş.´yi `çocuğun cinsel istismarı´ suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak, hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi. Karar sonrası R.Ş., tutuklanarak cezaevine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-11-24 16:51:13



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