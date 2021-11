KGGD Başkanı Gülsoy: “Devletimizin gücüne güvenmeliyiz”

Kayseri Genç Girişimciler Derneği (KGGD) Başkanı Mehmet Gülsoy, son günlerde yaşanan ekonomik gelişmeler ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Devletimizin gücüne güvenmeliyiz” dedi.

Türkiye’nin zor süreçleri atlatacak kudrete sahip olduğunu söyleyen Mehmet Gülsoy ‘’Ülke olarak hassas bir dönemden geçmekteyiz. Gerek sosyal medyada, gerekse fiziki ortamlarda, ülkemizin yoksulluğa sürüklendiği konusunda algı yapılmaya çalışılmaktadır. Bu tür durumlar, sadece Türkiye’de değil, dünyada da yaşanmaktadır. Ve her ülkenin enflasyonla mücadele etme politikası farklıdır. Ülkemizin, bunun önüne geçecek gücü ve kudreti vardır. İş insanları olarak bizler, rehavete kapılmak, telaşlanmak yerine, tüm sektörler ile birlikte devletimiz için sırt sırta, el ele vermeliyiz. Devletimizin gücüne güvenmeliyiz. Ekonomimizin kurfaiz üzerinden kötüye gidiyor gibi lanse edilmesine müsaade etmemeliyiz. Düşük faiz yüksek kur politikasına devam edilmesi durumunda ülkemizdeki tüm ekonomik parametreler en geç 2022 Haziranında düzelecektir. Bu politikadan başka da çare bulunmamaktadır. Böyle bir politikanın ise en az beş yıl istediği yönündeki iddialar da doğru değildir. Cumhur ittifakı zaten gerekli tedbirleri almış ve son parkura girmiştir. Lider ülke 2023 hedeflerine giden yolu, bu son parkur belirleyecektir. Pandemiden sonraki süreçte, en az hasar alan ülkelerden biri olma, daha da iyiye gitme gibi bir fırsatını kaçırmamalıyız” dedi.

Herkesi devletin yanında olmaya davet ettiğini söyleyen Gülsoy, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ülkemizin ihracatta, enerji üretiminde, teknolojideki gelişme ve atakları hepimizin malumu. Tarih boyunca krizin çözümü, ülkelerde istihdamın artırılmasıyla çözülmüştür. İstihdamı artırmanın tek yolu, ülke kurlarını düşürerek ülkedeki fabrikaların tam kapasite çalışmasını sağlamak artan dış taleple yeni yatırımlar yaparak ülkeyi krizden çıkarmak şeklinde gerçekleşmiştir. Bizler, Türk Milleti olarak, çağlar boyunca girdiğimiz her savaştan başarıyla çıktık. Milli ve yerli duruşumuzu bozmadan, Lider Ülke Türkiye olma yolunda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz, her noktada devletimin yanındayım, herkesi de devletin yanında olmaya davet ediyorum.”

