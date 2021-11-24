3 yıldır aranıyordu, çatıda yakalandı Kayseri'de 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs çatıda saklanırken yakalandı

Kayseri'de hakkında kesinleşmiş 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda evin çatısında saklanırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hakkında 'tehdit', 'basit yaralama' ve '6136 sayılı kanuna muhalesef' suçlarından aranan, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan 16 yıl 4 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erdal E.'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, ikamete operasyon düzenledi. Cumhuriyet savcısından alınan arama kararına istinaden ikamette arama yapan ekipler, gizli bölmeden çatıya çıkan yerin olduğunu tespit etti. Bölmeden çatıya çıkan ekipler, burada saklanan Erdal E.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erdal E., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edildi.

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