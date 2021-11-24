16 yıl hapisle aranan hükümlü, evin çatısındaki özel bölmede yakalandı

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Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve 3 yıldır firari olan Erdal E. (39), müstakil evin çatısındaki özel bölmede yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan hakkında 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Erdal E.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 3 yıldır firar olduğu öğrenilen hükümlünün Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesindeki bir müstakil evde saklandığı belirlendi. Eve düzenlenen operasyonda hükümlünün yakalanması için arama yapıldı. Ekipler, evin çatısına özel bölme yapıldığını tespit etti. Özel bölmeden çatıya giren polis, Erdal E.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Erdal E., emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-11-24 18:12:08



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